Andressa Urach relata fetiche bizarro de ficante: 'Varrer e lavar louça'

Em seguida, o pretendente quis brincar de ser 'marido de aluguel' de Urach. "Eu louca para dar uns beijos no boy e boy me irritando. Eu respirando e tal. Falei: 'Vamos ficar!' E ele: 'Não, dona Andressa, eu sou casado'. Que fetiche é esse do caro querer ser marido de aluguel. Daí ele ficou falando que tinha que consertar uma tal de lâmpada de led e andava de um lado para o outro, que nem doido."

O pior, porém, foi quando o rapaz revelou o fetiche de ver a loira lavar sua louça e varrer seu chão. "Disse: 'Chega com essa porcaria que eu vou te beijar'. E ele: 'Andressa, tenho um fetiche: você lavar a minha louça'. Ah, não! Você está me zoando! Pode mudar de fetiche porque eu não lavo a louça nem da minha casa e vou lavar a tua. E ele: 'Sim! Pega a vassoura e varre que eu fico excitado.' Disse não, porque já foi o tempo da Amélia. No primeiro encontro lavar a louça dele e varrer o chão? É muito desaforo."