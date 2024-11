Leão Lobo compara Fagundes a Wagner Moura: 'É maior que a Globo'

Acho isso lindo: colocar a sua prioridade de vida. E é o teatro. Eu também amo o teatro, então, eu acho lindo essa paixão dele pelo teatro, esse respeito. E a televisão é para ganhar dinheiro. É uma valorização do teatro. Porque as pessoas acham que teatro a gente vai lá e faz e acabou. Não, tem que se preparar, tem que estudar, tem que estudar muito às vezes.

Leão Lobo

Entrevista ao Canal UOL

Em conversa com o apresentador Antonio Tabet, Fagundes contou que, quando assinou contrato com a Globo, impôs a condição de gravar apenas de segunda a quarta, para assim se dedicar ao teatro nos outros dias. (Para assistir à entrevista, na íntegra, clique aqui)

Talvez eu continuasse lá se a proposta que eles tivessem me feito não fosse oposta ao que quero para minha vida. Quando entrei na Globo eu já fazia teatro, a primeira condição que eu pedi para ser respeitada para que eu trabalhasse lá é a de que eu só gravasse na folga do teatro.

Tive durante 44 anos um acordo com eles que eu só gravava de segunda a quarta, porque de quinta a domingo eu fazia teatro. Mas quando a proposta de renovação não incluía essa cláusula, percebi que não seria bom para mim, porque o teatro é minha prioridade.

Antonio Fagundes durante o "Alt Tabet"

Ele também disse ver com naturalidade a decisão da empresa de acabar com os contratos longos, mesmo com nomes consagrados da TV. "As coisas têm um movimento natural. A Globo, como empresa, seguiu o movimento dela, buscando novas formas de comercializar seus produtos".