Jornalista da GloboNews detona vitória de Trump: 'Retrocesso define bem'

Jornalista relembra o primeiro mandato de Trump, destacando o isolamento norte-americano e a ausência no acordo de Paris — contrariando interesses de aliados importantes. "Ele nomeou o lobista do petróleo no primeiro mandato, Scott Pruitt, para chefiar a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o principal órgão ambiental de lá."

Trigueiro começou a carreira no rádio e foi contratado como repórter pela Globo em 1993. O jornalista foi escalado para a estreia da GloboNews, o canal de notícias da emissora, em 1996.

Profissional criou o "Cidades e Soluções", um dos primeiros programas a falar sobre sustentabilidade no país, em 2006. Ele também é comentarista dos programas Estúdio I e Em Pauta.

Jornalista faz parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional e dos telejornais locais, no Rio de Janeiro, nos fins de semana. O conhecimento em pautas ligadas ao meio ambiente o levou a ter uma coluna no Jornal da Globo.