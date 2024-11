Em crise de audiência, SBT muda programação diária e reestreia Chaves

A partir de 18 de novembro, o SBT terá uma nova grade de programação. Anuncio foi oficializado em comunicado à imprensa.

O que vai acontecer

A série Chaves retorna à programação diária, a partir das 18h30 (de Brasília). A faixa atualmente costuma ficar no quarto lugar de audiência, atrás da Band, Record e Globo, com a exibição do Tá Na Hora. Seriado havia saído da programação há quatro anos por divergências contratuais entre a Televisa, emissora de tevê mexicana que detém os direitos das fitas das séries, e o Grupo Chespirito, que possui os direitos autorais das obras.

Já a telenovela "A Caverna Encantada", que amarga apenas 4 pontos de média geral na Grande São Paulo, passa a ser exibida mais cedo, a partir das 19h45. Com isso, o SBT Brasil será exibido mais tarde, a partir das 20h45 — em confronto com o Jornal Nacional (Globo) e Jornal da Record.