Rose Miriam quebra o silêncio e revela se Gugu Liberato era homossexual

Rose Miriam, 61, abriu o jogo sobre a sexualidade de Gugu Liberato (1959-2019).

O que aconteceu

Mãe dos filhos do apresentador, Rose decidiu quebrar o silêncio sobre o assunto. No último sábado (2), Dia de Finados, médica fez uma homenagem ao marido,

Ela, então, foi questionada sobre a sexualidade dele. "Será que você foi amada o quanto merecia? Depois do caso do Salvático [Thiago Salvático, que afirma ter mantido uma relação com o ex-SBT] e do testamento, você merecia muito mais", alfinetou um internauta.