Karine Teles e Alice Wegmann sobre 'Vale Tudo': 'Nem tenho roupa para isso'

Já confirmadas como parte do elenco do remake de "Vale Tudo", as atrizes Karine Teles e Alice Wegmann dizem estar empolgadas com o novo projeto. "Não tenho nem roupa para isso", brinca Teles, em conversa com Splash.

O que aconteceu

O remake de "Vale Tudo" é uma das produções mais aguardadas para 2025 na TV brasileira. A produção será assinada por Manuela Dias e terá direção de Paulo Silvestrini, e será lançada como parte das comemorações pelos 60 anos da TV Globo.

Karine Teles é uma das artistas já confirmadas e dará vida a Aldeíde, papel vivido por Lilia Cabral na versão original. "É muito emocionante estar nesse projeto e fazer essa personagem que, pelo amor de Deus, Lília Cabral! Farei uma personagem feita por uma gênia", celebra em conversa com Splash.