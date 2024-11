Ex-modelo abandona Hollywood para viver em ônibus escolar com a filha

A ex-modelo, que abandonou a escola aos 16 anos, voltou às suas origens deixando a cidade grande. "Eu estava farta da vida na cidade. Eu pensei: 'Não gosto disso nem um pouco'. Eu podia sentir meus níveis de cortisol dispararem. Eu tinha problemas de saúde causados pelo estresse. Eu estava em uma dieta de modelo ridícula e queria me transformar. Comecei a fazer terapia e passei um tempo sozinha para trabalhar em mim mesma".

Tudo começou em 2016, quando ela se refugiou em uma cabana no rancho de sua mãe em Santa Paula. Porém, um ano depois, sua casa acabou destruída por um incêndio que devastou parte dos condados de Ventura e Santa Barbara.

Meses depois, ela passou a se relacionar com um homem que trabalhava no rancho e se mudou com ele para um trailer. Sua gravidez acabou sendo um fator determinante no fim do relacionamento.

Laura decidiu, então, mudar-se para o município de Ojai - um dos menos populosos da Califórnia. A ex-modelo passou a ter um ônibus escolar velho como lar. "Já estava construído", disse ela ao jornal. O automóvel ainda incluía um banheiro de compostagem, um chuveiro, um fogão e um forno, e também, um "cantinho [de dormir] perfeito para um bebê".

Com isso, Laura passou a empreender, fazendo a arte tie-dye, compartilhando o trabalho que foi desenvolvido durante a pandemia. "Meu objetivo é inspirar as pessoas a fazerem mudanças para melhorar suas vidas e não ter medo de correr riscos. Essa é a melhor maneira de uma criança crescer".