Anitta foi reconhecida ao andar 'grávida' em Nova York para gravar clipe

Anitta, 32, deu detalhes dos bastidores do clipe de "São Paulo", música que lançou na última quarta (30) em parceria com The Weeknd.

O que aconteceu

A cantora revelou que foi reconhecida por fãs enquanto gravava o vídeo em Nova York, usando máscara e ventre postiço. "Foi muito louco. Estava andando nas ruas de Nova York, mas daí me reconheceram e começaram a cantar minhas músicas. Eu estava pensando: 'Não se perca, foca no que quer que seja que esteja rolando aqui'. [A prótese] não é como aquelas barrigas de mamães fofas", relatou ela, nos stories de seu Instagram.

Antes do lançamento, Anitta 'simulou' uma gravidez para fomentar o hype em torno do projeto. Ela publicou em suas redes sociais uma foto com barriga postiça de gestante - e imediatamente os fãs sacaram que se tratava de uma alegoria à 'gestação' do dueto com The Weeknd.