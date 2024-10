Cacá come o pão que o diabo amassou em cenas tristes de 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (31) de "Volta por Cima" (Globo), Cacá (Pri Helena) chega à casa de Jão (Fabrício Boliveira) e encontra sua rival, Madá (Jessica Ellen).

A guarda-costas descobre que Jão está namorando a filha de Doralice (Tereza Seiblitz) e sofrerá uma das maiores decepções de sua vida.

Ainda no mesmo capítulo: Violeta não gosta dos comentários de Madalena. Osmar orienta Jayme a agir com naturalidade diante de sua sobrinha. Tati pede para Jão conversar com a irmã. Nando tenta convencer Edson a perdoar Rosana. Tati desmaia ao ver Jin na lanchonete de Neuza.