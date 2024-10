Filha de Vampeta rebate falas do pai sobre pensão e sexo: 'Não somos p*tas'

Giovanna Santos, filha de Vampeta, 50, usou as redes sociais para rebater uma fala do pai.

O que aconteceu

No início da semana, Vampeta falou que as filhas, de 21 e 23 anos, "já dão pra c*ralho". Os comentários vieram depois das jovens entrarem na Justiça por conta de uma dívida de pensão alimentícia do jogador.

Giovanna lamentou os comentários do pai em uma série de vídeos no Instagram. "Ele disse que vai ter que pagar essa dívida e que não sabe por que paga pensão, sendo que eu e minha irmã temos 21 e 23 anos e 'damos pra c*ralho'. Sim, esse foi o vocabulário que ele usou", disse ela nesta quarta-feira (30).