Todo destroçado: Jão sofre ataque e para no hospital em 'Volta por Cima'

Jão (Fabrício Boliveira) terá a certeza que mexeu com a pessoa errada em 'Volta por Cima' (Globo). No capítulo previsto para ir ao ar nesta quinta-feira (24), o sambista vai terminar o namoro com Cacá (Pri Helena), sem saber que poderá pagar caro por isso.

O que vai acontecer

Apaixonado por Madá (Jessica Ellen), Jão não aguentará continuar em um relacionamento com Cacá e terminará tudo com ela. Isso ocorre no mesmo capitulo em que ela é atingida de raspão por um tiro.

Mesmo com a namorada passando por um momento tenso, ele acaba com a relação, deixando Cacá devastada. No entanto, ela decide seguir em frente e não busca vingança.