Após prisão, Diddy aumenta popularidade em streamings de música

Sean 'Diddy' Combs aumentou seus views em plataformas de música após acusações de agressão sexual e sua prisão em Nova York.

O que aconteceu

O número de seguidores do rapper no Spotify cresceu. Conforme a Chartmed, responsável por rastrear dados em streamings de música e redes sociais, ele teve um crescimento de 15% no último ano, passando de 1,5 milhão para 1,8 milhão.

Após sua prisão, os cliques em suas músicas dispararam. Uma semana antes de ser preso, contava com 3,2 milhões de streams nos Estados Unidos. Já nas semanas seguintes, teve um aumento de 50%, chegando a 4,8 milhões. A informação foi divulgada pela Luminate, que oferece dados para as paradas da Billboard.