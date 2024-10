Luciana Gimenez revela arrependimento por recusar programa em TV dos EUA

Luciana Gimenez é mãe de Lucas, 25, da relação com o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, e de Lorenzo, 13, do casamento com Marcelo de Carvalho. Segundo ela contou no programa, quando recebeu o convite da ABC, Lucas estava com 17 anos, e Lorenzo com 5.

Gimenez recordou que chegou a apresentar uma edição do programa ao lado de Whoopi Goldberg e Barbara Walters —esta última morreu em 2022, aos 93 anos. "É um programa ao meio-dia e eles falam sobre tudo. Quando eu fui fazer o programa, era ao vivo e todo mundo muito nervoso, muito estressado. Eu faço isso todos os dias, estava super calma. A minha equipe é mais enxuta e lá tinha uma pessoa para segurar o copo, uma pessoa para pentear o cabelo. [Na época], encontrei com a menina que era presidente da ABC, ela ficou minha amiga e falou: 'você devia trabalhar lá'. Ela falou que ia fazer uns contatos, mas nunca fez".

Atualmente, Luciana Gimenez comanda o SuperPop na RedeTV!.