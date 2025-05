Após polêmica da nora, Luciano Huck posta 'indireta': 'Geração ansiosa'

Luciano Huck, 53, compartilhou uma recomendação de leitura após sua nora, Duda Guerra, virar assunto nas redes sociais por um desentendimento com a influenciadora Antonela Braga.

O que aconteceu

Em meio às polêmicas entre as influenciadoras adolescentes, o apresentador fez uma publicação nesta manhã do livro "A Geração Ansiosa", de Jonathan Haidt. "Recomendo. Leitura obrigatória", escreveu Huck na publicação feita nos Stories do Instagram.

O livro em questão investiga a forma como a vida online dos jovens afeta seu desenvolvimento social e emocional. "Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais", informa a capa da obra.