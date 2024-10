'Atualização vintage'; remake de 'Vale Tudo' promete mudanças na trama

A grande diferença aqui é que, na nova versão, Maria de Fátima não tem mais o grande sonho de ser modelo. A vilã não vê a hora de ter uma vida de influencer, tal qual as celebridades que acompanha na internet, e abandonar tudo o que lembre a sua detestável vida.

No remake, Odete Roitman (Debora Bloch) também será assassinada, porém o desfecho de seu assassinato poderá ser diferente. A história ganha atualizações na estética, na abordagem de temas e em desdobramentos da trama: o clássico bordão "Quem matou Odete Roitman?" promete novo frisson.

A autora Manuela Dias define o remake como uma atualização vintage. "Nossa versão dessa história icônica se conecta com o Brasil de hoje e, nesse sentido, oferece muitas oportunidades para o público se conectar. Estamos fazendo uma 'atualização vintage'. Quem viu a novela vai se deliciar com um farto 'fan service' e, ao mesmo tempo, se surpreender com a nova narrativa. Os que não assistiram à primeira versão vão ter contato com a potência dessa obra, fenômeno da dramaturgia brasileira completamente ancorada nos dias de hoje, nas tecnologias, questões éticas e conceitos atuais".