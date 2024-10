James Lafferty despista sobre novo 'One Tree Hill' após 21 anos: 'Eu torço'

Apesar do apoio, o eterno Nathan Scott afirma estar com o tempo curto. "Estamos tão focados na segunda temporada do nosso programa, "Everybody Is Doing Great". É literalmente a primeira coisa em que pensamos quando acordamos de manhã. E é a última coisa em que pensamos antes de dormir à noite", explica.

James Lafferty e Stephen trabalham para o lançamento da 2ª temporada de "Everyone Is Doing Great". A série é escrita, produzida e estrelada por eles.

"Somos fãs de "One Tree Hill". Apoiamos 100% e sabemos que é uma notícia empolgante pros fãs, isso nos traz um sorriso no rosto", James Lafferty

Assédio

Em 2017, o elenco e a equipe de "One Tree Hill" escreveram uma carta aberta acusando o showrunner Mark Schwahn de assédio. Atrizes como Sophia Bush, Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz assinaram. A notícia chocou muitos fãs na época e continua reverberando. Neste ano, Burton disse que se sentiu livre ao revelar os abusos sexuais sofridos naquela época.



O ator James Lafferty entrou no elenco ainda menor de idade e após todos esses anos falou sobre como lida com as boas e más memórias. "Foi nosso período de faculdade. Durou quase uma década e nos anos mais formativos de nossas vidas. Olhando pra trás, vem com todo esse peso. Para cada pessoa significa algo diferente, mas acho que o fato de que o programa deixou um legado positivo com os fãs, e ainda permanece de forma positiva, é algo pelo qual não fazemos pouco caso. Foi pra eles que fizemos o seriado", explica.

Bastidores do primeiro episódio

James Lafferty diz que a primeira memória que vem à sua cabeça quando pensa em "One Tree Hill" é a sequência gravada no River Court, em que os irmãos e protagonistas Nathan e Lucas Scott (Chad Michael Murray) disputam um mano a mano no basquete. Naquele momento, havia uma tensão em não saber se de fato o projeto se tornaria uma série.