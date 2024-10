Yas: Gusttavo Lima cansa ao fazer piada e debochar de investigação judicial

Ela ainda chama a atenção para a forma como jogos de azar, sobre os quais Gusttavo Lima é investigado por ter ligação, são prejudiciais para algumas pessoas. "Isso já virou uma epidemia, um vício. Não sou eu que estou dizendo, tem matérias que explicam que esse vício em jogos e apostas tem acabado com famílias, principalmente com as pessoas mais pobres".

Ele está debochando do país dele, ele está debochando da cara da gente e do povo Leão Lobo

Filho de Mário Gomes é infeliz ao posar em Porsche enquanto pai pede esmola

No Splash Show, Yas e Leão também falaram sobre João Palma, o filho de Mário Gomes, que se pronunciou após publicar um vídeo em um Porsche. A publicação foi alvo de críticas, uma vez que Mário Gomes foi despejado de sua mansão no Rio e vem pedindo doações nas redes sociais.

Mário diz que João ganha seu prórpio dinheiro desde novo, e por isso não deve satisfações.