Mário Gomes defende filho dirigindo carrão após despejo: 'Nunca foi pobre'

Mário Gomes usou as redes sociais para defender o filho João Palma, que apareceu em um vídeo dirigindo um Porsche, dias depois do pai ter sido despejado de uma mansão, no Rio.

O que aconteceu

Ator publicou um vídeo em que o filho João Palma, 18, aparece dirigindo um Porsche. O vídeo é o clipe da música Lado Selvagem, do próprio João, que é ator e está no começo da carreira musical.

Mário saiu em defesa do filho nas redes sociais. "Venho aqui, para falar do meu amado, maravilhoso, estudioso, talentoso, bonito, meu filho. Sempre ganhou o dinheirinho dele. Aos quatro anos começou a tocar violão, aos cinco participou como protagonista de 'João e Maria', peça teatral, fez muitos comerciais, matérias para revistas, para TVs, moda, etc", escreveu.