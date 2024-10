Piscina, sauna e cinema: Mansão de Stan Lee está à venda por US$ 8,8 mi

A mansão teria sido comprada por Stan Lee em 2014 por US$ 4,4 milhões, diz o jornal.

Datada de 1950, a casa tem três quartos, sete banheiros e cerca de 480 metros quadrados. A sala de estar conta com uma lareira, janelas até o chão e uma porta que dá para o quintal — onde há uma piscina, spa e uma cabana ao ar livre. A mansão ainda conta com uma sala de cinema com poltronas, sauna e um pátio.

Após as mortes de Stan e Joan, a casa foi transferida para a filha, Joan Celia "J.C." Lee, que listou a casa à venda.