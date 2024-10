Lisa Marie Presley expôs confissão de Michael Jackson em livro: 'Virgem'

O livro póstumo de Lisa Marie Presley, "From Here to the Great Unknown: a Memoir", foi lançado nesta terça-feira (8). A publicação trouxe detalhes íntimos de seu casamento com Michael Jackson, morto em 2009, aos 50 anos.

O que aconteceu

Segundo o livro, o Rei do Pop confessou que nunca tinha se relacionado sexualmente até os 35 anos, quando eles se casaram. "Ele me disse que ainda era virgem", escreveu Lisa Marie em seu livro.

A filha de Elvis Presley contou o que soube de outros relacionamentos de Jackson. "Eu acho que ele beijou Tatum O'Neal e teve um caso com Brooke Shields, que não foi físico, exceto por um beijo", relatou.