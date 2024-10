Filho de Marília Mendonça interage com público em homenagem à cantora em SP

Leo, 4, filho de Marília Mendonça, subiu ao palco e interagiu com o público durante o This is Marília Mendonça, show realizado em São Paulo para homenagear a cantora — que morreu em acidente aéreo em novembro de 2021.

O que aconteceu

Filho da cantora fez um coração ao aparecer diante do público no Allianz Parque. Ele subiu ao palco acompanhado do pai, o cantor sertanejo Murilo Huff, e da avó materna, Ruth.

Murilo afirmou que o filho estava envergonhado ao ver tantas pessoas. "Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela", disse no palco.