Andressa Urach ameaça Juju Ferrari após treta em festa: 'Quebrar tua cara'

Entenda

O aniversário antecipado de Andressa Urach, que completa ano apenas no dia 11 de outubro, terminou em barraco. Juju Ferrari foi colocada para fora do evento pelos seguranças, após a aniversariante jogar bebida na influenciadora.

Confusão teve início no momento em que Urach discursava em tom religioso, o que teria incomodado Ferrari. "Tira a barraqueira louca. Maluca. Retardada. Sempre tem um Satanás né?", diz Andressa em gravação que viralizou nas redes sociais.

Após a confusão, Juju se manifestou. "De repente, ela começou a fazer uma pregação lá, falando de Deus. Pedi para ela me dar a bebida que estava na mão dela. Não sei o que ela achou, mas meteu a bebida na minha cara. Fui tentar falar com ela, os seguranças me puxaram e me machucaram. Eles me colocaram para fora da festa. Não sei por que ela fez isso, não teve motivo nenhum".

Andressa Urach e Juju Ferrari viveram um breve affair. Atualmente, Uach está solteira após o fim do namoro com o ator pornô Lucas Ferraz.