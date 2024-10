'Meu padrasto tentou me matar': agrogays reinventam homem do campo

A jornada de ambos os influenciadores é marcada por desafios e superação. Jorge relata ter sofrido homofobia por parte do padrasto, incluindo agressões físicas. Ele foi expulso de casa e morou em um orfanato antes de ser adotado aos 16 anos. A reaproximação com a família aconteceu após o padrasto se mostrar arrependido

Ele [padrasto] era muito agressivo, muito bruto. Eu estou falando do passado dele. Hoje, ele não é assim mais [...] Inclusive, ele já tentou me matar com um machado. Pus a mão na frente do machado, inclusive. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu tenho uma cicatriz gigante aqui.

Odorico também enfrentou rejeição familiar ao se assumir gay aos 18 anos. Ele conta que sua mãe tentou suicídio e que teve pensamentos suicidas devido à falta de apoio. No entanto, o criador de conteúdo encontrou acolhimento no "mundo", o que motivou a família a repensar a postura.

Os meus pais foram contra. E meu pai, como é alcoólatra, foi pior ainda. Ele tinha mais coragem de fazer as coisas. Corria atrás de mim com faca. Minha mãe tentou se suicidar no dia que descobriu. Eu salvei ela com uma botinada. Foi desesperador. Eu falo até com a voz trêmula. É difícil falar sobre essas coisas.

Representatividade e apoio