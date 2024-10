Belo celebra conquistas da vida de solteiro: 'Já fui muito dependente'

Ficar sozinho é bom para se curtir, pensar mais em si. O amor-próprio tem que existir. Às vezes, situações acontecem para que a gente possa enxergar o outro lado das coisas. Eu estou feliz. Belo

O artista ainda agradeceu à ex-mulher, Gracyanne Barbosa, pelo que viveram juntos. "Tudo que passei foi muito bom e fez com que eu crescesse. Agradeço a tudo, até ao meu antigo casamento. A Gracyanne foi muito importante", afirmou o cantor.

Segundo Belo, a gratidão se deve pela parceria em tantas fases diferentes da vida. "Não sou ingrato, ainda mais com as pessoas que me ajudaram e estiveram ao meu lado nos momentos em que mais precisei. Agora é bola para frente", declarou.