O dia em que avó 'estragou' o ranking do neto no Spotify com Cid Moreira

Cid Moreira fez sucesso na televisão e, mais recentemente, nas redes sociais. Com sua voz marcante, ele gravou passagens bíblicas, conquistando uma legião de ouvintes, o que fez com que um caso inusitado viralizasse: o desenvolvedor Guilherme Calderaro, 27, compartilhou no final do ano passado no X (antigo Twitter) uma pequena decepção: o hiperfoco da avó no Salmo 91 narrado por Cid Moreira "estragou" sua retrospectiva do Spotify.

Maria Vargas Gonçalves, 81, ouviu pelo menos 488 vezes —equivalente a 1.511 minutos— o Salmo 91 gravado pelo jornalista, que morreu hoje no Rio de Janeiro. A publicação chegou a Cid Moreira, e ele gravou um vídeo especialmente para dona Maria, que mora em Arambaré (RS), agradecendo pelo carinho.