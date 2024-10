Filho de Marília Mendonça faz desenho em homenagem à cantora

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), emocionou os fãs ao contar que seu neto, Léo, 4, fez uma homenagem para a cantora.

Ele desenhou corações e escreveu a palavra "mãe" em uma mala autografada pela artista. Marília morreu em um acidente aéreo há quase três anos.

Léo, que é filho da sertaneja com Murilo Huff, 28, vai participar, no próximo sábado (5), do festival This is Marília Mendonça, em São Paulo. O evento contará com nomes como Ludmilla, Péricles, Xamã e Alok. "O Leozinho preparou uma linda homenagem para a mamãe dele e está levando essa mala especial para assistir ao primeiro tributo dela em São Paulo. Ele desenhou um coração ao lado do que ela criou para ele. É muito amor, né, gente?", escreveu a mãe de Marília.