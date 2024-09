Filha de Bruce Willis encanta web com rara aparição do pai: 'Amo tanto'

Tallulah Willis, 30, filha de Bruce Willis, 69, compartilhou novos cliques do pai nesta segunda-feira (30).

O que aconteceu

A filha de Demi Moore e do astro de Hollywood postou algumas fotos de seus "arquivos" e expressou seu carinho pelo pai. "Ei, eu amo tanto esse cara", escreveu ela no Instagram.

Tallulah ainda relatou como tem lidado emocionalmente com a condição do ator. "Sentir os sentimentos é algo difícil, mas eu sou muito grata por permitir que eles fluam por mim agora em vez de me desconectar deles", pontuou ela.