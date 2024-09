Bruna Linzmeyer comenta cenas de sexo com atriz: 'Experiência maravilhosa'

Bruna Linzmeyer, 31, falou sobre a experiência de gravar cenas de sexo com a atriz Mirella Façanha.

O que aconteceu

Bruna fez um vídeo falando sobre os bastidores das cenas íntimas do filme "Cidade; Campo". "Gostaria de conseguir descrever essa experiência tão maravilhosa, confortável e segura", resumiu ela.

A atriz contou que Juliana Rojas, diretora do longa, desenhou frames de como as protagonistas agiriam na filmagem. "A gente teve muita praticidade no dia da filmagem porque a gente sabia o que a gente queria", contou.