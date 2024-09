Zac Efron diz que fez tratamento com células tronco após contusões em filme

Zac Efron, 36, contou ter passado por um tratamento com células troncos.

O que aconteceu

O tratamento veio após o ator ficar com uma série de lesões decorrentes das filmagens do drama 'Garra de Ferro' (2023). Zac deu vida ao ex-astro de luta livre Kevin Von Erich.

No Instagram, Efron fez um post falando sobre os procedimentos pelos quais passou. Ele ainda explicou como a fisicalidade do filme impactou em sua saúde. "Eu me comprometo integralmente com os meus papéis, algo que amo, mas isso acaba tendo consequências - as minhas costas ficaram zoadas após 'Garra de Ferro', mesmo depois de meses de fisioterapia".