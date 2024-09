Camilla de Lucas detalha perrengue com barrados em show de Mariah Carey

Camilla de Lucas detalhou o momento em que ela e mais famosos foram "barrados" em show de Mariah Carey no Rock in Rio.

O que aconteceu

A ex-"BBB" foi flagrada com outras celebridades, como Juliana Paes, Dani Calabresa, Sophie Charlotte, Juliette, Pocah e muitos outros, assistindo ao show da estrela internacional diretamente do gramado, com os demais espectadores.

Camilla de Lucas diz que todos eles assistiriam ao show do fosso, área entre o palco e a plateia, destinada à imprensa e celebridades, além de amigos e convidados do artista que se apresenta. Mariah Carey, no entanto, só permite que sua família fique no espaço, então os famosos precisaram se retirar do local.