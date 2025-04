Justiça anula vitória de Abilio Diniz em caso de obra falsa e pede perícia

A galeria garante a autenticidade das obras de arte. À reportagem, em 2023, o marchandre afirmou que as peças foram comercializadas com documentos assinados por uma das filhas do autor.

Ele contesta o laudo feito pelo perito João Carlos Lourenço, que teve os efeitos suspensos diante da última decisão. "Sabemos também que no século 21 a única forma de comprovar se, de fato, uma obra de arte é autêntica ou não é através de uma perícia científica. Coisa que até então não havia sido realizada", alega.

Marcelo ainda ressalta que a defesa da galeria foi a única que "providenciou uma perícia grafoscópica" para analisar a assinatura. No documento, o perito Vergilio Silvano Freixo conclui que as assinaturas "têm as características do punho escritor do artista" e, portanto, elas são "autênticas".

A galeria também aponta falhas no relatório do Instituto Alfredo Volpi e do perito judicial. "O perito nomeado pelo juiz, o senhor João Carlos Lourenço, não possui qualificação suficiente para determinar objetivamente e nos padrões atuais se uma obra de arte é autêntica ou não."