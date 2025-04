De 'Pantanal' a novelas bíblicas: por onde anda o ator Marcos Winter?

A próxima aparição de Winter será em "Paulo, o Apóstolo". Na novela, o ator interpretará o imperador romano Claudio, conhecido por ser gago. A produção estreia no dia 28 de maio no Univer Vídeo e em julho no canal aberto.

Winter não é ativo nas redes sociais. A presença do ator é rara até mesmo no perfil de Ana Clara, que compartilhou uma imagem com o pai em agosto de 2024.

A trajetória na televisão

O ator começou a carreira na TV em 1988, na novela "Vida Nova" (TV Globo). Winter atuou também em "Tieta" (1989) e "Desejo" (1990), antes de ser contratado pela Manchete, onde ganhou fama nacional ao formar par romântico com Juma (Cristiana Oliveira) em "Pantanal".