Maior youtuber do mundo é processado por elenco do 'Round 6' da vida real

Uma participante mulher diz que "não poderia ter sido menos respeitada" na produção. O processo afirma que a criação de um ambiente hostil para mulheres era incentivada. Um trecho do guia para funcionários chamado "Como ter sucesso numa produção MrBeast", por exemplo, dizia: "Se um dos talentos quiser desenhar um pinto na lousa ou fazer alguma coisa estúpida, deixe. Faça tudo o que você puder para empoderar os meninos durante as filmagens e ajudá-los a produzir conteúdo. Ajude-os a serem idiotas".

Série foi feita em parceria com a Amazon, que também é alvo do processo. Em 2022, MrBeast fez uma versão do reality show para seu canal do YouTube — ele gastou R$ 20 milhões e ofereceu ao vencedor um prêmio de R$ 2,5 milhões. Em seguida, assinou um contrato com o Prime Video para produzir uma série em escala maior. A produção foi anunciada como "o maior gameshow ao vivo do mundo", com "o maior prêmio individual da história da televisão e streaming". A data de lançamento ainda não foi divulgada.