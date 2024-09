Amigos revelam as últimas palavras de Tito, irmão de Michael Jackson

Tito Jackson, irmão de Michael, morreu aos 70 anos durante viagem de carro com dois amigos.

O que aconteceu

Os amigos estavam na volta de uma viagem de 22h de duração. Tito Jackson, Harvey Maltbia e Ronald Balfour foram do rancho de Jackson em Oklahoma até a Califórnia para buscar os carros vintage do cantor.

Tito teve um ataque cardíaco durante uma parada num shopping no estado do Novo México. "Tínhamos acabado de comer, estávamos rindo e conversando. Estávamos levantando o teto do conversível, porque tinha começado a chover. Foi aí que Tito apareceu na janela do passageiro e disse: meu peito está doendo, você ajuda o Ronnie com a capota?", relembra Maltbia em entrevista ao DailyMail.