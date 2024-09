Filho de Fábio Assunção reclama de choque das pessoas ao vê-lo trabalhar

João Assunção, 21, queixou-se da reação das pessoas ao vê-lo trabalhando no Rock in Rio no lugar da mãe, Priscila Borgonovi, 44. Ela deu à luz recentemente e precisou que o herdeiro mais velho a cobrisse na produção do evento.

O que aconteceu

Segundo o rapaz, muita gente se surpreendeu ao vê-lo naquela posição. "Para quem não sabe eu trabalhei o final de semana inteiro agora lá no Rock in Rio. No evento, uma mulher chegou para mim e falou: 'João Assunção, filho do Fábio Assunção, ator? O que você está fazendo aqui trabalhando com o rádio na orelha?' Teve outra pessoa chegou para mim e falou: 'Nossa, João, eu esperava muita coisa de alguém do seu perfil, mas nunca você estar aqui na produção trabalhando e tal'", relatou ele, nos stories de seu Instagram.

João afirmou entender que muitos filhos de famosos, como ele, fazem jus a esse senso comum. "Esse tipo de comentário é um mix de sentimento. Talvez alguns de vocês pensem a mesma coisa. Muita gente acha que todo privilegiado no Brasil tem esse perfil de bon vivant, de aproveitar os privilégios e f*da-se. Eu concordo que 90% das pessoas são assim."