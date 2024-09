Giovanna Ewbank ganha de aniversário visita ao Cristo: 'Nunca tinha vindo'

Giovanna Ewbank, que completa 38 anos neste sábado 14 de setembro, ganhou de presente uma visita ao Cristo Redentor na sexta-feira (13), véspera da celebração.

O que aconteceu

A apresentadora do "Surubaum" contou que visitou o cartão postal do Rio de Janeiro pela primeira vez nada na vida na ocasião. Na companhia do marido, Bruno Gagliasso, 42, a atriz compartilhou alguns cliques e vídeos da noite, observando a cidade do alto e a estátua. "Eu nunca tinha vindo ao Cristo Redentor, e poder estar aqui hoje, foi especial demais!", escreveu Giovanna em um carrossel em seu Instagram.