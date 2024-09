TV Colosso, Xuxa e Big Brother: Boninho colecionou sucessos na Globo

Ele dirigiu programas infantis de sucesso, como TV Colosso e TV Xuxa. Também comandou Caldeirão do Huck, Angel Mix, Estrelas, Tamanho Família, Domingão do Faustão, Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, É de Casa e Caldeirão com Mion.

Boninho também foi um dos idealizadores do Multishow. Canal de TV a cabo do grupo Globo está no ar há 32 anos com programação alternativa de entretenimento.

Nos 24 anos de BBB, Boninho ganhou o apelido de Big Boss. Além do sucesso internacional com o formato, ele também foi o responsável por liderar outros realities, como No Limite, Popstar, The Voice, Mestre do Sabor e outros.

Boninho decidiu seguir como criador de forma independente após conversas com a Globo. A emissora "iniciou conversas" com o diretor sobre uma nova parceria como talento artístico, com quadros, participações em programas e desenvolvimento de novos projetos, mas Boninho optou seguir de forma independente.