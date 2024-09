Namorada de MC Ryan SP anuncia término: 'Não me relacionem a nada dele'

Giovanna Roque, mãe da filha de MC Ryan SP, anunciou nas redes sociais que eles não são mais um casal.

O que aconteceu

A influenciadora reforçou que seu único vínculo com o cantor é a filha, Zoe, de 9 meses. "Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas... Somos pais da Zoe e essa é a única razão de vínculo que possa existir".

Ela ainda pediu para que não a relacionassem com ele. "Peço, assim, que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada!"