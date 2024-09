Boni diz qual projeto se arrepende de ter feito na Globo: 'Fracasso total'

Se a novela sobre os bastidores da TV foi seu maior fracasso na Globo, ele acredita que o investimento no jornalismo da emissora foi seu principal acerto. "O que melhor fizemos foi investimento muito grande no jornalismo. Acho que não há nada mais importante na televisão brasileira do que o Jornal Nacional, que eu ajudei a fazer, escolhi o horário para ser exibido e coloquei no meio de duas novelas", declarou Boni, que também citou com carinho o Globo Repórter e o Fantástico.

Boni é um dos principais responsáveis pelo chamado "padrão Globo de qualidade". Ele saiu da Globo em 1997, mas mantém laços com a emissora. Seu filho mais famoso, Boninho, é um dos principais nomes da empresa atualmente. Além disso, Boni é sócio da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.