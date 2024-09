Sexóloga explica necessidade de ter cuidado com brinquedos no sexo

A sexóloga Lílian Fiorelli deu detalhes sobre os cuidados com a saúde que devem ser observados durante o uso de brinquedos na relação sexual.

Ela chamou a atenção para o risco de o brinquedo se perder dentro da pessoa durante a penetração sexual. "Quando você vai ter uma relação sexual com o pênis, está OK, porque ele tem um 'stop' — mas o brinquedo não. É preciso muito cuidado, se você não tiver nenhum tipo de mecanismo para 'brecar' o brinquedo. Não vai ter como tirar, a menos que você vá para um centro cirúrgico", explicou ela, em entrevista ao programa Central Splash.

Outras questões que devem ser observadas são a higiene do acessório e a qualidade do material com que ele é fabricado. "Use brinquedos que não te causem alergia, que façam bem à sua pele. Terminou de usar, tem que lavar! Aquilo é uma cultura de bactérias e pode causar infecções. Os brinquedos também são objetos que podem conter infecções sexualmente transmissíveis."