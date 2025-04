Vinícius admite 'crush' em Renata no 'BBB 25' e surpreende campeã no 'Prêmio gshow'

Interesse ganhou força nas primeiras semanas

O início do BBB 25 trouxe interações frequentes entre Renata e Vinícius. Danças nas festas, conversas longas e olhares trocados bastaram para alimentar especulações nas redes sociais. O público criou o ship "Vinata" e passou a torcer por um casal, que nunca se formou.

Após a eliminação, Vinícius comentou o assunto no Bate-Papo BBB. "Fiquei (muito afim dela). A gente percebe no olhar também quando você tá tendo essa devolutiva, essa entrega, só que eu falava: ‘Ai meu Deus do céu, daqui a pouco vai dar errado’", disse.

O ex-brother deixou o programa com 52,69% dos votos. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt destacou a presença constante de Vinícius em momentos-chave da edição e elogiou sua coragem ao assumir a bissexualidade ainda dentro da casa.