Yasmin Brunet diz que já ficou com mulheres e afirma: 'Não curto rótulos'

Yasmin Brunet, 36, admitiu que se relaciona com mulheres, mas rejeitou o rótulo de bissexual.

O que aconteceu

Brunet disse se relacionar com pessoas de ambos os sexos, mas rechaçou ser taxada como bi. "Eu não gosto de rótulos em mim. [Mas] já fiquei [com mulheres], rola algo a mais", declarou no programa De Frente com Blogueirinha.

Modelo afirmou que não é "bi festinha", ou seja, que só fica com mulheres em festa. "Não é problema para mim falar, mas não gosto de me encaixar em alguma coisa.. Não quero ser a bissex do momento".