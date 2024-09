Yasmin diz que saiu como 'louca' do casamento com Medina: 'Levei a culpa'

Yasmin Brunet, 36, negou os rumores de que teria reatado com Gabriel Medina, 30, e contou detalhes do término do casamento.

O que aconteceu

Brunet afirmou que são "impossíveis" as chances de ela reatar a relação com Medina. "Não, jamais! De jeito nenhum [eu voltaria], principalmente pelo jeito que terminou", declarou durante participação no De Frente com a Blogueirinha.

A modelo destacou que ainda não sabe o real motivo do término e contou como o surfista encerrou o matrimônio. "Eu não sei até hoje o motivo... [Ele estava] olhando para o chão [quando terminou comigo]... Ele não conseguia nem olhar na minha cara."