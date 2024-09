Leão: 'Chatas, entrevistas de Eliana só justificam sua presença na Globo'

Leão diz que a Globo só entregou tal função a Eliana para dar algum sentido à sua contratação. "Fica parecendo que essas entrevistas só existem para justificar a presença da Eliana na Globo. Como se, já que a contrataram e a tiraram do SBT, precisassem dar algo para ela fazer lá."

Entrevista de Mani foi a pá de cal que faltava sobre Davi

Leão Lobo e Yas Fiorelo também repercutiram no Splash Show a entrevista de Mani Reggo, 42, ao programa Domingo Record. A comerciante explicou os motivos de ter terminado sua relação com Davi Brito, 21, pouco após este sair vencedor do BBB 24 (Globo).

Para Yas, o posicionamento de Mani terminou de enterrar a boa reputação que Davi havia construído no BBB — e desconstruído fora da casa. "Na época em que as pessoas estavam interessadas em ouvir a sua versão, ela não falou — e tem todo o direito. Mas fazer isso agora é jogar mais uma pá de cal em cima do Davi, que já vai de mal a pior."