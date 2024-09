Yas Fiorelo: Entrevista de Mani foi a pá de cal que faltava sobre Davi

Leão Lobo e Yas Fiorelo repercutiram a entrevista de Mani Reggo, 42, ao programa Domingo Record. A comerciante explicou os motivos de ter terminado sua relação com Davi Brito, 21, pouco após este sair vencedor do BBB 24 (Globo).

Para Yas, o posicionamento de Mani terminou de enterrar a boa reputação que Davi havia construído no BBB - e desconstruído fora da casa. "Na época em que as pessoas estavam interessadas em ouvir a sua versão, ela não falou - e tem todo o direito. Mas fazer isso agora é jogar mais uma pá de cal em cima do Davi, que já vai de mal a pior", lamentou ela, no Splash Show.

A apresentadora considera o pós-reality do baiano tão ruim como foi a seu tempo o de Arthur Aguiar, 35. "O pós dele é horrível - um dos piores pós de ganhador de BBB que já vi. Ele pode dar as mãos para o Arthur Aguiar e ir passear na roça. O Davi decepcionou muito quem torceu por ele [no programa]."