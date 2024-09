Gui Napolitano sofre assalto ao pegar carro em SP: 'Quebraram o vidro'

Ele contou que estava preocupado com a assinatura de um contrato de trabalho e se distraiu mexendo no celular. Em pouco tempo, o criminoso estourou a janela, que estava fechada. Para registrar o estrago, Gui pediu o celular do motorista de aplicativo e alertou os seguidores sobre o perigo e recomendou que ninguém use o aparelho no trânsito da capital.

"Em São Paulo tem acontecido direto. Essa semana aconteceu com um amigo meu. Só quebraram o vidro e levaram meu celular. Graças a Deus, está tudo bem, só pra avisar aí todo mundo, mas fiquem atentos aí."