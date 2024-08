Ex-BBB Clara Aguilar revela que faturou R$ 100 mil com conteúdo adulto

Ex-BBB Clara Aguilar, 36, diz que faturou R$ 100 mil com conteúdo adulto em mês de estreia.

O que aconteceu

A finalista do BBB 14 contou que faturou R$ 100 mil em seu primeiro mês produzindo conteúdo no Privacy. Ela deu mais detalhes em seu perfil no Instagram.

Ela admitiu que se dedicou muito à produção de conteúdos na plataforma adulta. "Eu sabia que estava me dedicando muito, mas ver esse resultado é simplesmente surreal! Cada vídeo, cada foto, cada interação com vocês me trouxe até aqui, e só tenho a agradecer por todo o apoio e carinho. Esse troféu é a prova de que quando a gente se joga de corpo e alma no que ama, os resultados vêm", pontuou.