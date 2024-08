Influencer conta experiência ruim com VoePass: 'Carroça com par de asas'

O influenciador Arthur Sousa contou, neste sábado (24), um susto com aeronave da VoePass indo para Fernando de Noronha. A VoePass é a empresa do avião que sofreu acidente aéreo em Vinhedo, no interior paulista, em 9 de agosto.

"Obrigado Deus por ter chegado em segurança. Tenso demais essa companhia VoePass", escreveu Sousa em story nas redes sociais.

Ele ainda afirmou: "Mesmo com tudo que tem acontecido, a p*rra dessa empresa não toma uma atitude decente com os clientes que ainda têm coragem para voar nessa companhia aérea".