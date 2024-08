Flávio Mendonça lembra namoro com Solange Frazão e conta por que terminaram

Flávio também mantém contato com Otaviano Costa, 51, com quem trabalhou no programa O+ (Band). " O Otaviano fez uma cirurgia cardíaca recentemente. Antes de operar, ele me ligou e me contou. Como eu trabalho como corretor, ele pediu uma ajuda para encontrar um lugar na região, porque ele iria operar no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na hora, ele lembrou de mim. Ele não tinha falado para ninguém sobre a operação. Primeiro ele me disse que um membro da família iria fazer a cirurgia. Depois, ele me falou: 'Irmão, essa pessoa sou eu, vou ter que fazer uma cirurgia de peito aberto'. Nós até nos emocionamos na mensagem."