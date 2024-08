Jornal Nacional homenageia vítimas do acidente fatal de avião em SP

Avião transportava 61 pessoas entre passageiros e tripulantes, mas ninguém sobreviveu. Entre as vítimas, estão ao menos quatro médicos, um ex-secretário do estado do Paraná, professores e uma criança de 4 anos.

Corpos das vítimas serão levados para o IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo após perícia no local da queda. Em entrevista à imprensa, o secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite disse que o deslocamento será realizado com apoio e escolta da Polícia Rodoviária Estadual. O deslocamento para a capital ocorrerá porque, segundo o secretário, há "setores que vão atender melhor o caso do que o IML de Campinas", com serviços de antropologia e odontologia legal, entre outros.

Avião saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). A decolagem da aeronave ocorreu às 11h50 e a previsão de aterrissagem era às 13h45.

Aeronave do modelo ATR-72 pertencia à Voepass Linhas Aéreas. Em nota, a companhia disse ter acionado todos os meios para apoiar os envolvidos e que "não há confirmação de como ocorreu o acidente". O avião decolou "sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", acrescentou.

Entenda o acidente

Aeronave despencou quase quatro mil metros em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4 mil pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. Pelo registro, é possível ver que a aeronave caiu perto do destino.